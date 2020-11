Tussen 14 september 2020 en 15 oktober 2020 nam de Douane deel aan de internationale samenwerkingsoperatie Thunder. Ze controleerde 72 passagiers en nam onder andere krokodillenvlees, stekelvarkens en apen in beslag.

Concreet werden er tijdens vier controledagen op de luchthaven van Zaventem 72 passagiers gecontroleerd uit West-Afrika of Centraal-Afrika. Er waren drie inbreuken vastgesteld op Cites, het internationale verdrag bedoeld om handel in met uitsterven bedreigde soorten te reglementeren.

Drie stekelvarkens

Er werd onder meer drie kilo krokodillenvlees aangetroffen en twee dode apen. Daarnaast werden ook drie dode stekelvarkens onderschept, al zijn die niet beschermd door Cites. Verder zijn er tijdens deze controles maar liefst 1.287 kilogram andere producten van dierlijke oorsprong en 5.397 kilogram producten van plantaardige oorsprong in beslag genomen.

Op de illegale import van vlees van wilde dieren uit de tropen staan fikse boetes. “Sommige apensoorten of antilopen zijn met uitsterven bedreigd”, zegt Philippe Jouk van Zoo Antwerpen, die als Cites-expert het douanepersoneel begeleidde. “Door hun vlees te eten of te verhandelen, komen deze diersoorten nog meer onder druk te staan. Daarnaast is woudvlees een potentieel gevaar voor de volksgezondheid. Het kan ziektes zoals apenpokken of virale infecties het land binnenbrengen.”

Delicatesse

Elk jaar komt naar schatting 44.400 kilo ‘bushmeat’ aan op Brussels Airport. De wereldwijde handel in wilde planten- en diersoorten is een lucratieve activiteit waarvan de omzet geschat wordt op miljarden euro’s per jaar. “Bepaalde vleessoorten worden als delicatesse beschouwd en leveren flink wat geld op”, zegt Jouk. “Voor andere reizigers is het vlees een herinnering aan thuis. Ook traditie en cultuur spelen een belangrijke rol. Het blijft belangrijk om de mensen te sensibiliseren.”

Thunder is een internationale operatie ter bestrijding van stroperij, illegale wildoogst, illegale handel en grensoverschrijdende criminaliteit betreffende wilde plant- en diersoorten. De operatie wordt elk jaar herhaald en heeft als doel de organisatie- en communicatiecapaciteiten van de deelnemende landen te testen en te verbeteren. De operatie werd gecoördineerd door de Wereld Douane Organisatie en Interpol.

