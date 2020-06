Een Britse vrouw heeft een gevangenisstraf van zes jaar gekregen omdat ze haar vriend had neergestoken nadat hij haar alleen maar een berichtje had gestuurd om haar een gelukkige verjaardag te wensen. De vrouw vond het namelijk ‘not done’ dat hij haar niet had gebeld.

Janet Kearns beantwoordde het berichtje met ‘bedankt’, maar stormde daarna meteen naar het appartement van haar vriend, Alan Pearce, in Manchester. De 46-jarige vrouw vermoedde dat Alan haar bedroog, waarop een verhitte discussie volgde. De twee begonnen zelfs met elkaar te vechten en belandden op de gang. Daar belde Alan de politie, maar terwijl ging Janet terug naar binnen en pakte ze een keukenmes dat ze vervolgens koelbloedig in Alans arm stak.

Janet Kearns, mother of two, 46, bags 6-years jail term for stabbing her boyfriend because he texted her to say ‘Happy birthday’ instead of calling her. pic.twitter.com/KRBVNat8KV

— S.BLOG (@Beausteven_blog) June 9, 2020