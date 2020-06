Soms weet je niet zo goed of zin hebt in een hartige of zoete snack. Ben & Jerry’s heeft daar gelukkig een oplossing voor bedacht, ‘Chip Happens’: chocolade-ijs met stukjes fudge én chips.

Het klinkt een beetje raar, maar volgens het bedrijf creëert het ijsje de perfecte balans tussen zoet en zout, net zoals bij zoete popcorn of gezouten karamel. Het ijsje is een samenwerking tussen Ben & Jerry’s, Netflix en de bakshow ‘Nailed It!’.

Het smaakje kreeg trouwens al heel wat lovende recensies en een 4,5 ster in de Verenigde Staten: “Ben & Jerry’s hebben deze smaak geNAILED. De mix van zachte chocoladesmaak, chocoladestukjes en de perfecte CRUNCHY zoute chips is perfect om de hunkering naar zout én zoet te stillen. Maar niet iedereen gaat daar mee akkoord: “Door de chips lijkt het wel alsof je zand aan het eten bent. Dit was echt niet aangenaam. Ik wou dat ik het nooit had geprobeerd.”

Wie het zelf eens wil proeven, zal een tripje naar Groot-Brittannië in zijn agenda moeten zetten. Daar ligt het vanaf eind deze maand in de winkelrekken.

