Een Britse moeder vliegt de gevangenis in nadat haar 9-jarig zoontje vorig jaar werd doodgebeten door een hond. De vrouw had hem alleen achtergelaten in de caravan en was zelf onder invloed van drugs en alcohol. Ze werd veroordeeld tot twee jaar cel.

De 9-jarige Frankie was vorig jaar april samen met zijn moeder, Tawnee Willis uit Plymouth, en de vriendin van zijn moeder op vakantie in een vakantiepark in Engeland. Die vriendin had ook haar hond Winston meegenomen; een kruising tussen een Amerikaanse bulldog en een Staffordshire Bull Terriër. Winston was een agressieve hond die al eens eerder een jongen had verwond.

Playstation

Op een avond waren zijn moeder en haar vriendin bij vrienden in een andere caravan op de camping, ze dronken wijn en snoven cocaïne. Frankie bleef ondertussen alleen met Winston achter in de caravan. Mogelijk was hij fanatiek op de Playstation aan het spelen en verhief hij op een gegeven moment zijn stem, waardoor de hond agressief werd.

Toen zijn moeder ’s nachts kwam kijken, zag ze hoe haar zoontje op de grond lag in een plas bloed, schrijft de BBC. Hij had meer dan vijftig bijtwonden.

“Een gevaarlijke bulldog”

Moeder Tawnee werd een jaar na de feiten veroordeeld tot twee jaar cel. Ze gaf in de rechtbank toe dat ze haar zoon had verwaarloosd. Haar vriendin Sadie, de eigenares van de hond, kreeg drie jaar, aangezien ze wist dat de hond agressief was en het dier dus niet had mogen achterlaten bij Frankie. Bovendien gaf ze toe dat Winston een “een gevaarlijke bulldog” was. Naast de celstraf kreeg Sadie ook te horen dat ze de komende tien jaar geen honden mag hebben. Voor Winston eindigde het verhaal ook in mineur; hij werd door de politie in beslag genomen en afgemaakt.

In een verklaring na de hoorzitting vertelden familieleden van Frankies vader dat ze het gedrag van de vrouwen nooit zullen vergeven. “Het verlies van Frankie is enorm”, zei Frankies oma. “Sommige familieleden zullen niet herstellen en Frankies vader is een gebroken man. Frankie werd met rust gelaten om op de meest gruwelijke manier te sterven.”

