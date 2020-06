Grote pretparken in Japan, zoals Disneyland, doen dezer dagen hun deuren weer open na een lange coronapauze. Om ‘coronaproof’ te zijn hanteren de parken strenge veiligheidsregels. Zo is schreeuwen niet toegestaan en moet er zo weinig mogelijk gepraat worden binnen het pretpark.

Van de rollercoaster glijden of een adrenalinerush voelen op de wildwaterbaan: het hoort bij een typisch pretparkbezoek, maar Japanners zullen dat voorlopig in stilte moeten doen. Het lijkt onrealistisch, maar dat zijn nu eenmaal de richtlijnen die de grote pretparken in Japan hebben uitgevaardigd.

Gesprekken binnen het domein moeten zo kort mogelijk gehouden worden. Het personeel wordt aangewezen om met bezoekers te communiceren via handgebaren. Ook wordt de temperatuur van bezoekers gemeten aan de ingang en moet iedereen mondmaskers dragen. Bezoekers worden verzocht om elkaar niet aan te raken of te omhelzen.

Geen geschreeuw

Maar de moeilijkste richtlijn om volgen is wellicht die om geschreeuw of gegil op achtbanen achterwege te laten – zeker aangezien in Japan enkele van de meest spectaculaire en wildste rollercoasters ter wereld staan. Tijdens het schreeuwen in een bewegend karretje kunnen immers druppeltjes vanuit de mond door de lucht vliegen en in andermans gezicht terechtkomen. Indien de schreeuwer besmet zou zijn met het coronavirus, is de kans op besmetting van een medepassagier in dit scenario zeer reëel.

De richtlijnen werden uitgevaardigd door pretparkorganisaties die meer dan 30 attractieparken over het hele land vertegenwoordigen. De parken waren sinds februari gesloten voor het publiek wegens de coronapandemie.

Het bericht BIZAR. “Niet gillen aub”: Japanse pretparken heropenen met strikte veiligheidsregels verscheen eerst op Metro.