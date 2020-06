Een Nederlander mag van geluk spreken dat hij in een bibliotheek een boete heeft gekregen van amper vijf euro. De man bracht namelijk een boek pas terug binnen na 39 jaar, 13 weken en 5 dagen.

Bibliothecaresse Antonin van Bergen kan er wel om lachen. Ze werkt al veertien jaar in de bibliotheek in het Gelderse Groesbeek en heeft dit nog nooit meegemaakt. “Hooguit is iemand eens een paar weken te laat.” Maar in dit geval was de verstreken uitleentermijn op 5 maart 1981.

Het ging om het boek Terug Naar Oegstgeest van Jan Wolkers. Of dat zó’n bittere pil is? “Ja, misschien kon hij er niet zo goed doorkomen”, grapt van Bergen.

Selfservice

Van Bergen weet nog exact hoe het gesprek met de man ging: “Hij zei tegen mij: ‘Ik kom een boek inleveren’. Ik zei: ‘Dat mag u bij de selfservice doen’. Hij zei: ‘Ja, maar het boek is dertig jaar oud’. Ik dacht dat hij een grapje maakte, dus vervolgde: ‘Maar dan mag u het nog steeds bij de selfservice inleveren’.”

Tegen een van de vrijwilligster zei de vijftiger nog dat hij het boek had gevonden tijdens het opruimen van de zolder, maar voor ze het wisten was hij weer weg. “Al snel zagen we dat het geen grapje was, want op het ouderwetse kaartje stond 5 maart 1981.”

1530,75 euro

Omdat de bibliotheek werkt met een maximumboete per boek, was die nog behoorlijk betaalbaar: vijf euro. “Als er geen maximumbedrag was, zou het bedrag opgelopen zijn tot 1530,75 euro, heeft onze directeur uitgerekend.”

Van Bergen hoopt dat de man zich komt melden, “want we zijn benieuwd naar het verhaal erachter”. Maar zelfs die vijf euro hoeft hij niet te betalen. “Daar is het verhaal te leuk voor.” En bovendien kan het niet eens, want in 1981 werden uitgeleende boeken nog niet digitaal geregistreerd.

Van Bergen heeft het boek nog niet gelezen, maar is dat nu wel van plan. “Alleen hoop ik het wel wat sneller uit te hebben”, grapt ze.

Soms geloof je als medewerker van de #bibliotheek je eigen ogen niet. Dit boek werd vandaag weer ingeleverd: 39 jaar, 13 weken en 5 dagen te laat! De lezer kon het vast moeilijk loslaten #janwolkers #terugnaaroegstgeest pic.twitter.com/0zbfS3W8vH — Bibliotheek Gelderland Zuid (@bieb024) June 8, 2020

Het bericht BIZAR. Boek na 39 jaar terug ingeleverd, boete: 5 euro verscheen eerst op Metro.