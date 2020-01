Verslavingen komen in alle soorten en maten. De één kan niet zonder sigaretten, de ander eet een reep chocolade per dag en nog anderen eten talkpoeder. Toegegeven, die laatste craving is wel erg uitzonderlijk, maar het overkwam de Britse Lisa Anderson. In totaal zou ze al bijna 10.000 euro hebben uitgegeven aan haar verslaving.

De meeste mensen gebruiken talkpoeder om de billetjes van hun pasgeboren baby te beschermen. Daar is niets abnormaals aan en dat was ook wat Lisa Anderson zo’n 15 jaar geleden deed nadat ze haar zoontje in bad had gedaan. Plots voelde ze echter de behoefte om het poeder te proeven en dat was het moment waarop haar leven veranderde.

40 keer per dag

Intussen zou Anderson bijna 10.000 euro hebben uitgegeven aan haar kwalijke gewoonte. Niet niks, zeker als je je bedenkt dat talkpoeder belachelijk goedkoop is. Maar de Britse houdt het dan ook niet bij een lepeltje per dag. Gemiddeld loopt ze dagelijks zo’n 40 keer naar de badkamer om haar craving te stillen. Ze giet dan een hoopje talkpoeder op de achterkant van haar hand en smult vervolgens van het goedje. Ook ’s nachts heeft ze trek in talkpoeder: ze komt gemiddeld vier keer per nacht haar bed uit om te eten.

Giftig

De moeder van vijf stapte vorig jaar uiteindelijk naar de dokter, die haar wist te vertellen dat ze lijdt aan pica. Mensen die lijden aan pica voelen de drang om niet-eetbare zaken (zoals aarde of stenen) te consumeren. Daarnaast spelen wellicht ook een ijzertekort en dwangstoornis een rol in haar verslaving. Later deze maand krijgt Lisa eindelijk professionele hulp. Talkpoeder wordt namelijk beschouwd als giftig van zodra het poeder wordt ingeademd of opgegeten. Mensen die dat toch doen, krijgen last van onder andere ademhalingsproblemen, diarree en pijn in de borst. Met het oog op haar nakende behandeling vond Lisa het tijd om naar buiten te treden met haar verhaal om anderen te waarschuwen voor de kwalijke gevolgen van een talkpoederverslaving.

