In de Verenigde Staten wordt een vrouw verdacht van het vermoorden van haar beste vriendin, om vervolgens haar pasgeboren baby te stelen.

De vrouwen leerden elkaar tien jaar geleden kennen via een bijbelschool. Toen Heidi Broussard, haar beste vriendin Magen Fieramusca (33) vertelde dat ze zwanger was, deed Fieramusca alsof ze zelf ook in verwachting was.

De Washington Post schrijft dat uit rechtbankdocumenten blijkt dat dat allemaal onderdeel was van een vooropgezet plan, om Broussard te ontvoeren en vervolgens te doen alsof het kindje van haar was.

Spoorloos verdwenen

Volgens het Openbaar Ministerie ging Fieramusca uiterst geslepen te werk. Zo zou ze haar neozwangerschap maandenlang hebben volgehouden. Toen bij Broussard de vliezen braken, haastte ze zich naar het ziekenhuis om haar beste vriendin bij te staan.

Na de bevalling was Fieramusca een van de eersten die het pasgeboren kindje, genaamd Margot, mocht vasthouden. Amper twee weken na de bevalling kwam Broussard niet meer thuis en ook haar pasgeboren baby was spoorloos verdwenen.

Terwijl de politie in de weer was met een grote zoektocht. Ging Fieramusca langs bij haar ex-vriend met de mededeling dat ze bevallen was van hun kindje. Toen haar ex-vriend vervolgens een opsporingspamflet van baby Margot onder ogen kreeg stapte hij naar de politie.

Lichaam aangetroffen

De zaak kwam vervolgens in een stroomversnelling. Uit DNA-onderzoek bleek dat de baby van Fieramusca in werkelijkheid het vermiste kindje van Broussard was. In de achtertuin geparkeerde auto werd niet veel later het lichaam van Broussard aangetroffen.

Fieramusca is opgepakt en wordt verdacht van het ontvoeren van een baby en het ‘laten verdwijnen van een lichaam’. Tegenover de politie verklaarde ze dat de baby wel van haarzelf was, ze kon zich alleen de naam van het geboortecentrum niet herinneren.

Het gerechtelijk onderzoek is nog in volle gang.

