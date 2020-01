Een gealarmeerde vrouw belde op 29 december vorig jaar de politie nadat ze enkele noodkreten had gehoord die afkomstig waren uit het huis van haar buur. “Help! Help! Laat mij eruit!”, klonk het. Wat de opgetrommelde agenten even later aantroffen, deed hen in lachen uitbarsten.

Vier politieagenten snelden naar de woning in Lake Worth Beach, Florida, zo schreef het politiekorps van Palm Beach County onlangs in een Facebookpost. Ze troffen een man aan die aan een auto aan het sleutelen was op de oprit. Op particuliere bewakingsbeelden is te horen hoe de noodkreten kort voor de aankomst van de politie nog weerklonken.

“Ik zal je de schreeuwer tonen”

“Ik zal je de schreeuwer tonen”, vertelde de man aan de agenten, die zich afvroegen van waar de noodkreten kwamen. Enkele seconden later stonden de agenten oog in oog met Rambo – een 40-jarige papegaai.

Zijn baasje vertelde dat hij de remmen van de auto van zijn vrouw aan het herstellen was en de papegaai buiten had gezet. De vogel had volgens de man geleerd hoe te schreeuwen toen hij vroeger opgesloten zat in een kooi.

Rambo maakte even later kennis met de buurvrouw die de politie had gebeld. Ook zij moest lachen toen ze haar vergissing inzag, vertelde het baasje.

