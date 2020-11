Een metro is in de nacht van zondag op maandag in de buurt van Spijkenisse (bij Rotterdam in Nederland) door een stopblok geschoten. Het voertuig belandde op een kunstwerk hangt nu zo’n tien meter boven de grond.

Het ongeval gebeurde vannacht rond 0.30 uur, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. Maar er zaten geen passagiers in de metro en ook de machinist geraakte niet gewond. Hij kon het voertuig op eigen houtje verlaten, maar werd voor de zekerheid toch overgebracht naar het ziekenhuis.

Oorzaak onbekend

Momenteel zijn de hulpdiensten druk in de weer om de metro uit zijn benarde positie te halen. Het is niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.

