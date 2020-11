Drie YouTube-creators boden als grap de ‘ergste Airbnb’ ter wereld aan: een matras in de buitenlucht, vergezeld van een nachtkastje en een nachtlamp. Tot hun grote verbazing stroomden de reservaties binnen.

De drie vrienden van het YouTube-kanaal ‘Passion Squad’ wilden voor hun jongste practical joke uitvissen of mensen interesse zouden hebben in de ergste Airbnb ter wereld: een matras onder een boom in een veld net buiten Londen. Een tikkeltje minimalistisch misschien, en dus vergezelden ze het matras van een nachtkastje, twee glazen water en een nachtlamp – die overigens niet aangesloten was op een stopcontact, of wat had u gedacht.

De Britse vrienden kochten de spullen op Facebook market en gooiden hun logeerplek op Airbnb. Tot hun stomme verbazing stroomden de reservaties al snel binnen. De jongens besloten om de reservaties niet te aanvaarden, maar de grap was meer dan geslaagd. “Als we de reservaties wel aanvaard hadden, hadden we zeker winst gemaakt”, vertelde één van de grappenmakers aan The Sun. “Maar wie weet, misschien lanceren we dit ooit wel als een écht businessplan.”

