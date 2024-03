WOW: Vrouw maakt gat in pas herstelde muur. De reden waarom geloof je nooit! (video)

Dan komen ze eens de boel herstellen…

Bizarre beelden op TikTok. Daar toont gebruikster ‘@myestellababy’ het relaas van een wel erg bizar moment. Een onderhoudsteam van haar gebouw was langsgekomen om enkele herstellingswerken uit te voeren. Helemaal top, zou je denken. Maar wanneer de dame terug in haar appartement is, hoort ze vrijwel meteen geluid, komende van achter de pas herstelde muur…

“Ik kan echt niet geloven dat het onderhoudsteam mijn kat in de muur heeft geplamuurd! Zodra ik mijn appartement binnenliep, hoorde ik mijn kat miauwen en krabben aan de muur 🥺. Ik voel me zo slecht… Hij was waarschijnlijk enorm bang”, staat er bij het filmpje te lezen.

“Ik zou zo boos zijn!”

De dame weet uiteindelijk haar kat te bevrijden uit de benarde situatie. Daarvoor moest ze dus wel opnieuw een gat maken in de pas herstelde muur. TikTok-gebruikers kunnen amper geloven wat ze zien. “Ik zou zo boos zijn”, klinkt het. “Dit moeten ze toch gemerkt hebben tijdens de werken?”, gaat het verder. “Zo blij dat je katje het goed stelt”, besluit een laatste kijker nog. Hoog tijd om zelf eens een kijkje te nemen, denken we dan… Straf!