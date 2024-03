OH NEE! Hond strekt zich uit aan rand van trap, maar dan… (video)

Jezelf uitstrekken na een dutje kan behoorlijk deugd doen, maar dan wel liefst op een plek waar je wat bewegingsruimte hebt…

Ontmoet Maui, een golden retriever die samen met haar baasjes in Glendale woont, een plaats in de Amerikaanse staat Californië. De schattige viervoeter genoot onlangs van een ontspannend dutje bovenaan de trap. Toen ze wakker werd, strekte ze uit, maar ze was even vergeten dat ze aan de rand van de trap lag. Gevolg? Een onverwachte tuimeling enkele treden naar beneden. Gelukkig liet haar baasje weten dat alles oké is met haar.

Ook al meegemaakt

Het tafereel werd per toeval gefilmd en inmiddels al meer dan 16.000 keer bekeken. “Oh, ik hoop dat ze zich geen pijn heeft gedaan. Arm schaap!”, “Herkenbaar. Meer dan eens op die manier uit mijn bed gevallen”, en “Gelukkig viel ze niet de ganse trap af! Ik hoop dat de pijn meeviel”, lezen we in de reacties.

Foto: YouTube