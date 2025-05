WOW: Op hol geslagen vrachtwagentje richt stevige ravage aan! (fails)

Straffe beelden uit Colombia.

Verhuizen is nooit echt een pretje. Je hele hebben en houden in een verhuiswagen proppen en de baan op, richting de nieuwe stek. Dat lijkt ook het geval te zijn bij onderstaand tafereel. Maar al van bij het begin, zien we dat dit verhaal niet goed zal eindigen. Een vrachtwagentje vol spullen slaat op hol en dondert aan een rotvaart de helling af. Het resultaat? Een aanzienlijke ravage. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom krijg je van ons nog een zeer uitgebreide failcompilatie extra. Zo zit je voor geruime tijd weer meer dan goed, hier bij Zita. Veel kijkplezier!