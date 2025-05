Dame poseert op rots, maar de zee had andere plannen… (video)

Zo, da’s er eentje voor de bloopers.

Onderschat nooit de kracht van de natuur. De influencer in onderstaand filmpje dacht even ongestoord te kunnen poseren op een rots in de zee. Maar een stevige golf dacht daar anders over.

Klaar voor ronde twee

Het filmpje werd massaal bekeken en zorgt voor de nodige hilariteit in de reacties. “Draai nooit je rug naar de zee”, “Je moet het haar nageven: ze ging voor dat perfecte plaatje. Kreeg een klap, maar bleef dapper staan voor ronde twee”, “Zelfs de zee is er klaar mee”, klinkt het onder meer. “Zeemeerminnen bestaan echt”, grapt een laatste volger.

Foto: Instagram