Jongeren springen van brug het water in. Maar dan? WOW! (video)

Op warme dagen zoeken naar afkoeling, doen we allemaal.

En dan is het natuurlijk aanlokkelijk om een frisse duik te nemen in de lokale wateren. Dat is ook wat deze jongeren aan het doen waren. Al is dat natuurlijk niet altijd zo’n veilig idee. Zeker niet wanneer je van een brug springt.

Toch is dat exact wat onze hoofdrolspelers hier uitspoken. Na enig aftellen springen twee kerels vlotjes het water in. Al mogen ze achteraf gezien van héél veel geluk spreken…

De boot gemist…

Normaal is ‘de boot missen’ eerder iets negatiefs. Maar hier is het letterlijk wat er gebeurde. En gelukkig maar! Een paar seconden of centimeters verschil en het had héél anders kunnen eindigen. Toch maar goed opletten voor wie de komende periode wat verkoeling wil vinden. Kijk zelf maar even…