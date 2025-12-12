En daarom rook je dus beter niet in de buurt van een tankstation! (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

En deze keer menen we het écht. In onderstaande video zien we enkele mensen op een terras zitten. Klein detail: het terras staat vlak naast een tankstation. Dat is op zich al een beetje bijzonder, maar je zou toch vermoeden dat er op dit terras sowieso een rookverbod geldt. Of dat het geval is, weten we niet. Maar onze hoofdrolspeler van dienst heeft er zich sowieso niet aan gehouden. En dat levert straffe beelden op.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…