HomeNieuwsVideoVrouw test zweep uit, maar dat heeft ze geweten… (video)
Video

Vrouw test zweep uit, maar dat heeft ze geweten… (video)

Den B.
Door Den B.
0

Of althans haar muts…

Omgaan met een zweep: het is een aparte sport. Je oefent het best even vooraleer je zomaar in het rond ‘zweept’. Het beste bewijs is de dame in onderstaande video. Ze vraagt nog aan een medewerker hoe het precies moet, maar voor ze het weet is ze haar muts kwijt, met een lachende filmer tot gevolg.

Hilariteit

Het filmpje werd massaal bekeken. “Ik haat het wanneer ik zo lach”, “Is dit niet best gevaarlijk?” en “Hij had zoiets van: ‘Wat moet ik nu doen?’”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram

Vorig artikel
Man probeert voorzichtig van glad trapje te stappen, maar dan… (video)
Laad meer artikels

POPULAIRE ARTIKELS

Gelijkaardige Artikels

Entertainment, fun & zoveel méér!

NUTTIGE LINKS

WAAR VIND JE ONS

www.facebook.com/zita.be

www.x.com/zita_be

[email protected]

Koningsstraat 100, 1000 Brussel