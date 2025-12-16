Vrouw test zweep uit, maar dat heeft ze geweten… (video)

Of althans haar muts…

Omgaan met een zweep: het is een aparte sport. Je oefent het best even vooraleer je zomaar in het rond ‘zweept’. Het beste bewijs is de dame in onderstaande video. Ze vraagt nog aan een medewerker hoe het precies moet, maar voor ze het weet is ze haar muts kwijt, met een lachende filmer tot gevolg.

Hilariteit

Het filmpje werd massaal bekeken. “Ik haat het wanneer ik zo lach”, “Is dit niet best gevaarlijk?” en “Hij had zoiets van: ‘Wat moet ik nu doen?’”, wordt er onder meer gereageerd.

Foto: Instagram