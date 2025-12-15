HomeNieuwsVideoMan probeert voorzichtig van glad trapje te stappen, maar dan… (video)
Man probeert voorzichtig van glad trapje te stappen, maar dan… (video)

Genadeloos, dat ijs…

Het is altijd oppassen geblazen als het buiten vriest en je een trapje af moet. De man in het filmpje hieronder wist dat en lette dus heel goed op, maar wellicht was het niet zo verstandig om flipflops aan te doen.

Eigen fout

Het resultaat zag je waarschijnlijk al aankomen. “Ik heb medelijden met hem, maar het is wel zijn eigen fout”, “Daarom draag ik tactische boots rond deze tijd van het jaar…”, en “Tja, dat krijg je als je zulke dingen aan je voeten draagt”, klinkt het in de reacties.

Foto: Instagram

