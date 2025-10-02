WOOPS: E-steppers zien elkaar pas rijden wanneer het al te laat is… (video)

Opmerkelijke beelden uit Moskou.

Dat je met een e-step behoorlijk snel kan gaan, is geweten. Dat het dus ook wenselijk is om extra goed op te letten, spreekt voor zich. Maar dat lijkt toch niet helemaal gelukt te zijn op onderstaande hoek. Links in beeld zien we al snel een e-stepper aankomen. En rechts in beeld, achter de hoek, nog eentje.

Als kijker heb je al snel door wat er gaat gebeuren. De twee botsen op elkaar en dat levert een pijnlijke val voor beide heren op. Gelukkig zonder te veel ergs. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

‘Op het nippertje’-compilatie

Doorgaans krijg je van ons nog een uitgebreide failcompilatie, maar deze keer gaat het om een verzameling beelden van situaties waar het nét goed ging. Zo zit je voor geruime tijd weer meer dan goed, hier bij Zita!