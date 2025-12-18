Auto wordt uit gracht getrokken. Maar dan gebeurt het onverwachte… (video)

Ja lap, dubbel werk!

Op beelden is te zien hoe een auto door het besneeuwde wegdek in een gracht terechtkomt. Een kameraad schiet met zijn auto te hulp door het voertuig eruit te trekken. Dat lukt aanvankelijk, maar de weg is nog steeds even glad – met een hilarisch vervolg tot gevolg.

(Geen) fail

Het filmpje werd massaal bekeken. “Eerst dacht ik: dit is geen fail, maar ik had het mis”, en “Waarom zou je in godsnaam niet gewoon weer in de bestuurdersstoel gaan zitten?”, wordt er gereageerd. “Daar mag je niet parkeren”, grapt een andere kijker.

Foto: Instagram