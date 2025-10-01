HomeNieuwsVideoDame wil thuis even volleyballen, maar dat gaat FOUT! (fails)
Dame wil thuis even volleyballen, maar dat gaat FOUT! (fails)

We zijn er weer met een stevige lading fails!

Sporten is gezond, maar niet altijd zonder gevaar. Dat blijkt uit onderstaande video. Neem nu de dame die in beeld komt rond 3:48. Zij is thuis even rustig wat aan het volleyballen tegen de muur. Maar aan die muur hangt ook een lamp. Nu kan je twee keer raden wat er gebeurd is, al zal één keer al voldoende zijn.

Failcompilatie

Verder krijg je nog meer dan 14 minuten aan sportieve flaters. Zo voelt de volleybalster zich ook niet als enige pechvogel geviseerd. Dat is wel zo netjes. Kijk zelf maar:

Foto: still YouTube

