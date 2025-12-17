Man bouwt piepklein kersthuisje voor muizen: “Dat is veel te schattig!” (video)

Oké, waren we nu maar heel even een muis…

Muizen hebben al zoveel te verduren. Vraag dat maar aan de kat des huizes… Stel je voor dat ze ergens terechtkonden waar ze veilig en wel waren. En jawel: in het centrum van Madrid bestaat zo’n plek!

Kerstsfeer

Op beelden is te zien hoe iemand een minihuisje heeft gemaakt in een muur, compleet met een bed, tafel, stoelen en zelfs een kacheltje. En dat allemaal volledig in kerstthema. “Prachtige decoratie! Zalig kerstfeest!”, “Dat is veel te schattig! Geweldig dat iemand de moeite heeft genomen om dat te doen!”, en “Schattig en stijlvol”, luidt het – overigens geheel terecht – in de reacties.

Foto: YouTube