OEI: Deze kerel heeft écht zijn dagje niet op het werk (fails)

Soms zit het allemaal even écht niet mee…

Neem nu de zwaartekracht, bijvoorbeeld. Die is best nuttig, dat willen we niet ontkennen, maar soms zorgt het toch ook voor de nodige problemen. Dat zal onderstaande pechvogel kunnen bevestigen. Op de beelden zien we namelijk hoe hij echt een mindere dag op het werk heeft. En dan drukken we ons nog zacht uit. Bij het verplaatsen van een rek vol voeding, gaat het grondig mis. Dat zie je in het eerste van de twee bijgevoegde filmpjes.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een zeer uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…