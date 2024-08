WOOPS: Dame wil vanop bootje in het water gaan. Maar dan? GÊNANT! (fails)

Niets mis met een heerlijk plonsje!

Dat moet ook onderstaande dame gedacht hebben. We zien hoe ze vanop een bootje in het water wil glijden. Alles lijkt rustig te verlopen, tot ze daadwerkelijk haar ‘sprong’ waagt. Al snel wordt namelijk duidelijk dat haar bikinibroekje is blijven hangen aan de boot! Dat zorgt voor een behoorlijk gênant tafereeltje, maar gelukkig kan onze pechvogel van dienst er nog hartelijk om lachen. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Fails

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita. Veel kijkplezier!