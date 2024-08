Dame wil rustig poseren op het strand. Maar plots? LOPEN! (fails)

Tijd voor een nieuw tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Kernwoord van de dag? Onderschatten. Dat is exact wat onderstaande dame deed toen ze leuk dacht te poseren op het strand. Eerst zet ze haar smartphone netjes neer in het zand om nadien richting het water te stappen. Alles lijkt rustig te verlopen. Tot er plots en schijnbaar uit het niets een wel héél stevige golf opduikt. Wat er dan volgt? Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Fails

Natuurlijk vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom krijg je van ons nog een meer dan uitgebreide failcompilatie cadeau. Gratis en voor niks! Veel kijkplezier: