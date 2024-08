WOW: Automobilist kruipt door het oog van de naald bij botsing tussen twee vrachtwagens (video)

Zo… Deze bestuurder mag van héél veel geluk spreken!

Het kan snel fout gaan op de weg. Dat moet je onderstaande betrokkenen niet vertellen. Aanvankelijk zien we een alledaagse verkeerssituatie. Er lijkt maar weinig aan de hand. We merken een wagen op met daarvoor een vrachtwagen.

Plots moet die (eerste) vrachtwagen remmen. Er is namelijk sprake van enige filevorming. Dat had onze geluksvogel van dienst behoorlijk laat opgemerkt. Toch ook maar even vol op de rem, voor de zekerheid.

Door het oog van de naald

Plots komt er achter de personenwagen nog een tweede vrachtwagen in beeld. Ook die bestuurder moet stevig remmen. Natuurlijk stopt zo’n vrachtwagen niet zo snel als een gewone auto. Het komt tot een botsing en de automobilist dreigt geplet te worden tussen de twee trucks! Als bij wonder gebeurt dat toch nét niet. Dit had veel… véél erger kunnen eindigen. Kijk zelf maar even…