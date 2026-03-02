OEI: Dame poseert op het strand, maar plots? PANIEK! (video)

In het beste geval verloopt een vakantie zonder al te veel stress.

Maar dat wil niet zeggen dat er geen paniekmomentjes kunnen ontstaan. Al zijn sommige van die situaties misschien ook wel zelfgezocht.

Neem nu onderstaande dame, bijvoorbeeld. Zij vond het, net als velen, een leuk idee om wat beelden te maken op het strand. Geen slecht plan, zou je denken. Maar toch…

Smartphone bijna in het water

Net wanneer onze hoofdrolspeelster het beste van zichzelf geeft, besluit een golf nogal stevig aan te stromen. De dame in kwestie was gelukkig bij de pinken en weet haar smartphone op het nippertje te ‘redden’. Kijk maar: