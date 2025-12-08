Paaldanseres toont wat ze kan. Maar dan? AUCH! (fails)

Het is weer hoog tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Als paaldanseres even tonen wat je kan, is op zich wel een goed idee. Dat is ook exact wat onderstaande dame doet. Aanvankelijk verloopt alles ook helemaal prima en worden kijkers getrakteerd op enkele straffe moves. Maar dan gaat het vrij snel mis. Haar paal komt namelijk los, wat een bijzonder pijnlijk resultaat oplevert. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…