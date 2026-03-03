WOOPS: Kaarsjes uitblazen verloopt niet echt vlot! (fails)

Het is weer tijd voor een tafereel uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Taart eten op een verjaardag doe je natuurlijk wel. En dat je vrienden of familie er ook de nodige kaarsjes hebben opgezet, spreekt uiteraard ook voor zich. Maar qua hoeveelheid en type kaarsjes let je toch maar beter wat op. Anders krijg je een half inferno voor je neus! Dat is exact wat er gebeurde in het eerste van onderstaande filmpjes.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we graag nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita!