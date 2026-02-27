HomeNieuwsVideoVrouw wil elegant in bergje sneeuw vallen, maar dat pakt compleet anders...
Vrouw wil elegant in bergje sneeuw vallen, maar dat pakt compleet anders uit (video)

Vaarwel sfeer, welkom rugpijn!

Uiteraard is sneeuw fun, fun, fun. Tenzij het zó koud is dat zelfs de sneeuw beenhard wordt. Een domper op de feestvreugde, en al zeker als je er ook nog wat lichamelijke klachten aan overhoudt.

Potsierlijk

Zoals de dame in onderstaand filmpje. Met goede bedoelingen wil ze zich zo sierlijk mogelijk in een bergje sneeuw laten vallen, maar sierlijk kunnen we het eindresultaat echt niet noemen. “Dat heb ik ook al meegemaakt! Hahaha”, “Auw!”, en “Misschien eerst eens checken?”, klinkt het in de reacties.

