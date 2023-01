Dame pakt uit met handstand, maar dan gaat het FOUT: “Ik voel haar pijn door er gewoon naar te kijken!” (video’s)

Dat velen online graag even tonen wat ze kunnen, wisten we al.

Zo ook onderstaande dame. Ze wil namelijk even tonen hoe ze een handstand doet in de keuken. Alles lijkt prima te verlopen, tot ze met één van haar handen uitschuift. De vrouw knalt loeihard met haar gezicht tegen de grond. “Ik voel haar pijn door er gewoon naar te kijken”, is één van de vele reacties. “Ik hoop dat ze het goed stelt”, gaat het verder. “Mijn god, haar kaak”, besluit een laatste kijker nog.

Nog eentje om het af te leren

Uiteraard zetten we de onfortuinlijke dame niet als enige pechvogel in de kijker. We voegen nog een filmpje toe van een andere vrouw die op de werkvloer even wil uitpakken met een straffe stunt. Maar ook bij haar gaat het behoorlijk fout. Dat zie je in de tweede video… Kijk maar!