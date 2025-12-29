Jongen dolblij met drone voor kerst. Zijn zus is niet veel later een pak minder blij! (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Laten we beginnen met wat zeker wél mag: dolenthousiast zijn wanneer je met Kerstmis een leuk cadeau krijgt. En dat moet je onderstaande jongen zeker geen twee keer zeggen. Zo is hij door het dolle heen wanneer hij ontdekt dat hij een drone heeft gekregen.

Wat je dan beter niet doet? Met dat ding meteen in huis beginnen rondvliegen. Zeker wanneer er een zusje met lang haar in de buurt is. Want dan rollen er gegarandeerd traantjes. Kijk maar naar het eerste van de twee video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…