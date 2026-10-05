Vrouw zit rustig te fitnessen, tot haar toestel plots DIT doet… (video)

Daar gaat je vertrouwen in fitnesstoestellen…

Een vrouw is rustig bezig met haar work-out wanneer het plots helemaal misgaat. Terwijl ze op het fitnesstoestel naar voren buigt, komt het onderdeel dat haar voeten tegenhoudt plots los. Het gevolg? Ze kantelt langzaam maar zeker naar voren en belandt met haar handen op de grond.

Nieuwe angst

Gelukkig verloopt het allemaal bijna in slow motion en lijkt de vrouw zich niet ernstig pijn te doen. Kijkers kunnen er dan ook om lachen. “De enige mislukking hier is haar houding op het toestel… en het feit dat het kapotging natuurlijk, haha”, “Nieuwe angst ontgrendeld” en “Ze viel zo langzaam dat ze nog tijd had om God om hulp te vragen”, lezen we in de reacties.

Foto: Instagram