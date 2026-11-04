Koppel stapt in auto, maar schrikt zich dood wanneer ze zien wat erin zit (video)

Meneer dacht een gratis ritje te fixen?

Een koppel beleefde onlangs de schrik van hun leven in South Lake Tahoe (Californië). Wanneer ze in hun auto willen stappen, die gewoon op hun oprit geparkeerd staat, ontdekken ze een wel héél bijzondere bezoeker: een bruine beer!

Op de vlucht

Gelukkig besluit het dier vrijwel meteen om de benen – of beter: poten – te nemen. De beer vlucht weg en het koppel blijft verbouwereerd achter. Het zou ons niet verbazen mochten ze rechtstreeks naar de onderbroekenwinkel rijden…

Foto: YouTube