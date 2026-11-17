Het is eens iets anders dan een loslopende spin.

De kans is klein dat je in ons land plots een hert in huis aantreft, maar in de Verenigde Staten overkwam het onlangs een gezin. Ze waren hun huis aan het renoveren toen ze plots een hert door de leefruimte zagen crossen. Het indrukwekkende dier probeerde via het raam weer buiten te geraken, maar tevergeefs.

Reclame voor ramen

Het is niet op de beelden te zien, maar uiteindelijk kon het dier toch veilig en wel ontsnappen. “Een dikke pluim voor het bedrijf dat die ramen gemaakt heeft!”, “Vraag hem gewoon om weg te gaan” en “Ik, elke maandagochtend op het werk”, klinkt het met een knipoog in de reacties.

Foto: Instagram