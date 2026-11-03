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Vrouw spuit met waterpistool in gezicht van vriendin, maar dat komt harder aan dan verwacht! (video)

Den B.
Door Den B.
30

Schol!

Tijdens een vrijgezellenfeestje genieten enkele vriendinnen van een gezellige avond. Op een bepaald moment haalt één van hen een groot waterpistool boven om haar vriendin een shotje sake te geven. Wat kan er misgaan?

Schrikken

Wel, behoorlijk wat! De straal komt zo hard aan dat de vrouw bijna van haar stoel valt. Haar vriendinnen kunnen er smakelijk om lachen. “Gelukkig reageerde ze niet overdreven”, klinkt het met een knipoog in de reacties.

Foto: Instagram

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