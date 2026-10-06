Hond is wel héél enthousiast als hij mee op grasmaaier mag rijden (video)

De tijd van zijn leven!

Een rondje meerijden op de grasmachine? Voor Bryer is er blijkbaar weinig leukers. Op beelden uit het Amerikaanse Pennsylvania zien we hoe de labrador ongeduldig voor het raam staat te wachten terwijl zijn baasje buiten rondrijdt.

Vooraan zitten

Zodra de deur opengaat, is Bryer dan ook niet meer te houden. Hij rent meteen naar de grasmachine en springt enthousiast tegen zijn baasje op. Niet veel later neemt hij vooraan plaats en kan het ritje beginnen. Terwijl zijn baasje over het gras rijdt, zit Bryer trots voor hem alsof het de normaalste zaak van de wereld is.

Foto: YouTube