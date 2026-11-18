Lynn Van den Broeck praat in een interview over de bagger die ze soms over zich heen krijgt. “Ik koos voor acteren, niet voor online rotzooi”, klinkt het.

Bekende Vlamingen krijgen geregeld te maken met haatreacties. Ook Lynn Van den Broeck heeft er nu en dan mee te kampen. De voormalige ‘Thuis’-actrice vertelde in ‘Over de Oceaan’ dat ze niet zo zelfzeker is als ze eruitziet. “Ik ben inderdaad geen superzelfzekere madam, dat blijft een werkpunt. Dat stemmetje dat vraagt: ‘Is dat wel goed?’ of ‘Wat gaan de mensen daarvan denken?’ blijft opduiken. Ik weet van mezelf dat ik vaker uit mijn hoofd moet komen en meer in mijn kracht mag staan, zonder mezelf zoveel druk op te leggen. Op zee heb ik daar veel over kunnen nadenken”, legt ze uit in TV Familie.

Sociale media

De 33-jarige vrouw van acteur Mathias Vergels geeft aan dat sociale media een rol spelen bij dat gevoel. “Alles begint bij het besef. Ik weet wie ik ben en waar ik voor sta, maar onzekerheden of een mindere dag horen erbij. Op sociale media lijkt iedereen altijd geweldig bezig en de druk ligt torenhoog, maar dat is niet de realiteit. Ik deel de rauwe kantjes bewust niet online, simpelweg omdat ik positief in het leven sta en dat wil uitstralen. Als ik me slecht voel, praat ik met Mathias, mijn ouders of vrienden. Dat hoef ik niet op de socials te gooien. Ik haal meer voldoening uit humor en positiviteit”, klinkt het.

Online rotzooi

Hoe positief ze ook in het leven probeert te staan, toch krijgt ook zij te maken met haatreacties. “Net zoals iedereen die bekend is, zeker? Het blijft me verbazen dat er online geen filter op zit. Er wordt zoveel bagger getolereerd. Men zegt wel: ‘Lees het niet’, maar die ene giftige reactie blijft wél hangen. We zijn daar niet tegen gewapend. Men roept ook weleens: ‘Je koos er toch zelf voor?’ Zo fout! Ik koos voor acteren, niet voor online rotzooi. Helaas lijkt het soms de tol van de roem”, besluit ze.

Foto: Instagram