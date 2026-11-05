Touwslingeren loopt hilarisch fout: “Wat dacht ze dat er zou gebeuren?” (video)

En weg was de cameravrouw.

Een vrouw wil met een touwschommel het water in slingeren, terwijl haar vriendin aan de kant staat te filmen. Op zich een prima plan, maar in plaats van netjes in het water te belanden, slingert de vrouw recht tegen haar filmende vriendin aan. Die belandt daardoor als enige in het water. Gelukkig kunnen beide dames smakelijk lachen om het voorval.

Aanstekelijke lach

Het hilarische tafereel lokt heel wat reacties uit. “Dat was hilarisch! Je lach werkt aanstekelijk!”, “Wat dacht ze dat er zou gebeuren toen ze recht op haar sprong?”, “Dat was haar wraak!” en “We moeten dit ook eens vanuit de andere kant zien!”, klinkt het onder meer.

Foto: Instagram