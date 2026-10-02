Stunt op jetski maakt omstaanders wel héél nat: “Vuur uit en geen lunch meer!” (video)

Cool, dat wel. Maar niet erg handig.

Ben je gezellig aan het lunchen rond een vuurtje aan een vijver, komt er een man op een jetski voorbij die wil laten zien wat hij kan. Hij maakt een scherpe draai vlak langs de oever, waardoor hij met de achterkant van zijn jetski een enorme golf water over de etende mensen heen spuit.

Vuur gedoofd

Eten weg, kleren nat en zelfs het vuur in de vuurschaal overleefde de vloedgolf niet. “En dat was het dan! Vuur uit en geen lunch meer!”, wordt er gelachen in de reacties.

Foto: YouTube