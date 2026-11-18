Celine Van Ouytsel heeft voor het eerst gereageerd op de geruchten dat er bedrog in het spel was bij de breuk tussen haar en Metejoor.

Vorige week pakte Dag Allemaal uit met een opvallend coververhaal. Daarin werd de vraag gesteld of de breuk tussen Celine Van Ouytsel en Metejoor het gevolg was van overspel. Aanleiding was de nieuwe single van Metejoor, waarin hij ‘Eén ding is zeker: jij hebt echt alles verpest’ zingt. Dag Allemaal noemde zelfs de naam van een mogelijke minnaar van Celine: Alexander Hendrickx, de 33-jarige tophockeyspeler van de Red Lions. Daarna zou ze volgens het tijdschrift alle contact met Metejoor hebben verbroken.

Nooit iemand bedrogen

De 30-jarige ex-Miss België ontkent de geruchten met klem op Instagram. “Normaal reageer ik niet op verhalen die over mij geschreven worden, maar wat er de afgelopen dagen gebeurt, gaat mij echt te ver. Dat er steeds gezocht moet worden naar de reden waarom mijn vorige relatie is misgelopen, en dat daarbij allerlei insinuaties als waarheid worden gezien en verspreid, maakt me heel verdrietig.”

“Laat ik daarom één ding heel duidelijk stellen: ik heb in mijn leven nog nooit iemand bedrogen. Wat daarover gezegd en geschreven wordt, is simpelweg niet waar. Ontrouw druist volledig in tegen mijn principes en alles waar ik voor sta. Het raakt me dat er zulke dingen over mij geschreven worden. Niet alleen omdat het over mij gaat, maar ook omdat er andere mensen bij betrokken worden.”

“Ik deel graag stukjes van mijn leven met jullie en vind het fijn dat jullie met me meeleven. Maar net zoals iedereen wil ik ook bepaalde dingen voor mezelf kunnen houden. Ik wil vooruitkijken en mijn eigen leven leiden en de ruimte krijgen om dat op mijn manier te doen. Genoeg is genoeg. Bedankt aan iedereen die me steunt”, besluit ze.

Ander toekomstbeeld

Ook in ‘De Tafel van Tine’ ging Celine dieper in op de kwestie. “Waar ik nu van beschuldigd word, gaat erover. Daar is niets van aan. Ik weet hoe pijnlijk bedrog is. Dat ze mij ervan beschuldigen, raakt mij heel persoonlijk. Ik heb het supergoed gehad met Joris. Ik ben heel dankbaar voor die periode. Wij kijken anders naar het leven. Wij hebben een ander toekomstbeeld. Hoe jammer dat toen ook was, je moet daar eerlijk in zijn”, legt ze uit.

Contact heeft Celine niet meer met Metejoor. “Ik denk dat dat normaal is. Ik heb niet de nood om veel contact te hebben met mijn ex-vriendjes. Ik vind dat wij het allebei verdienen om verder te gaan. Het liedje van Metejoor is een heel goed nummer. Hij gaat op die manier om met de breuk. Ik doe dat niet publiekelijk. Ieder heeft daar zijn eigen manier voor”, klinkt het.

Blijft de vraag of ze momenteel een relatie heeft. “Ik ben heel gelukkig en heel single”, knipoogt ze.

Foto: Play