Vrouw wil mooie tatoeage van tropische planten, maar krijgt DIT in de plaats! (video)

Een vrouw met een plan, maar waarschijnlijk was ze op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Toen deze dame en TikTokster een tatoeage van tropische bladeren in een specifieke stijl wilde zetten, had ze niet verwacht dat ze naar huis zou gaan met een iets ander kunstwerk op haar arm.

Staesha, zoals de vrouw heet, was met de beste bedoelingen en grondige voorbereidingen naar een artiest afgezakt om tropische bladeren te laten zetten in een heel minimale stijl, zonder schaduwwerk. De dame is gek van prachtige tropische bladeren en had ook heel wat voorbeelden bij die ze aan de artiest in kwestie liet zien.

”Komt goed!”

Die had naar eigen zeggen veel vertrouwen in zijn kunnen, maar niets was minder waar. De tatoeage viel uiteindelijk te groot uit, was mijlenver verwijderd van de stijl waar Staesha voor wilde gaan en had bergen schaduwwerk, iets waar ze als de dood voor was. Uiteindelijk stopte Staesha zelf abrupt de sessie en is ze nu volop bezig met lasersessies om de gigantische tatoeage te laten verwijderen. Ouch!

Foto: TikTok