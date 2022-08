“Ik stuurde per ongeluk naaktfoto’s die bedoeld waren voor mijn OnlyFans naar mijn supergelovige ouders” (video/foto’s)

Het zal je maar overkomen: je bent YouTuber en OnlyFans-model, verdient aardig je boterham ermee, maar wanneer je net wat nieuwe foto’s hebt gemaakt van jezelf in evakostuum, stuur je die per ongeluk naar je supergelovige en conservatieve ouders.

Het overkwam Holly Wolf, die in een mormoonse gemeenschap opgroeide, maar nadien het pad opzocht van de pikantere content. Vandaag maakt ze het mooie weer met foto’s en filmpjes op onder andere platformen als OnlyFans en YouTube. “Mijn iPhone was aangesloten op de iPad die ik recent aan mijn ouders heb gegeven en op een gegeven moment was ik foto’s aan het nemen in bad”, zo vertelt ze in een interview.

Zus

“Mijn zus stuurde me plots met het voorstel om mijn iPhone te disconnecteren van de iPad, omdat ze op datzelfde moment veel foto’s van me binnenkregen. Woeps!” Holly is ongelooflijk populair online. Ze heeft 660.000 geabonneerden, maar veel over haar werk delen doet ze niet met haar ouders. “Ze weten dat ik naakt poseer en sexy dingen doe, maar ik ben niet 100% open en transparant erover met hen”, aldus Holly.

Foto: YouTube