Vrouw wil met touw in het water slingeren, maar dat loopt helemaal mis… (video)

Missie geslaagd, maar niet bepaald op elegante wijze.

Op beelden is te zien hoe een vrouw zich met een touw aan een boom in het water wil slingeren. Ze springt vol overtuiging, maar laat het touw vrijwel meteen los, waardoor ze eerder naar beneden rolt dan sierlijk het water in slingert. Pijnlijk, maar ze belandt wel in het water. “Ik hoop dat je dit gefilmd hebt”, roept ze nog naar een vriendin.

Dekselse touwslinger

Gelukkig lijkt ze er niets ernstigs aan over te houden. “Het doel was om in het water te belanden. Missie geslaagd!”, knipoogt een kijker. “Ik begrijp eigenlijk niet waarvoor dat touw diende”, reageert iemand anders. “De touwslinger slaat weer toe”, lacht een derde.

Foto: Instagram