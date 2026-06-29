Meeuw zoekt ruzie met kat, maar gelukkig staat er nog een venster tussen… (video)

En de kat kijkt – uiteraard – rustig toe.

Geestig tafereel in Letland, waar een kat op de vensterbank naar buiten zit te kijken. Aan de andere kant van het raam zit een meeuw die maar al te graag ruzie lijkt te zoeken met de besnorhaarde viervoeter. Dat laat hij duidelijk merken door met zijn snavel tegen het raam te tikken.

Wegvliegen

Veel verder dan dat komt het gelukkig niet, want de kat kan onmogelijk naar buiten. Na een tijdje kiest de meeuw dan ook eieren voor zijn geld en vliegt hij weg. “Slimme katten kennen de openingen in de ramen. Vogels lijken die niet te kennen”, reageert een kijker.

Foto: YouTube