Onhandige kat misrekent zich compleet bij sprong (video)

Dat wordt een stijve nek voor een paar dagen.

Katten komen altijd op hun pootjes terecht. Tenzij… er een bureau in de weg staat. Neem nu de stevige viervoeter in onderstaande video. De bedoeling is om op het bureau te landen, iets wat op het eerste gezicht niet zo moeilijk lijkt.

Lachend baasje

Hij neemt een aanloop op het bed, strekt zijn poten en… knalt met zijn lijf tegen de rand van het houten bureau. Gelukkig lijkt hij er niets ernstigs aan over te houden. Zijn baasje ziet het tafereel voor haar ogen gebeuren en kan haar lach niet onderdrukken.

Foto: YouTube