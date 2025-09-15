Vrouw wil even afkoelen aan fontein. Resultaat? KLETSNAT! (fails)

Het is weer tijd voor een tafereeltje uit de categorie ‘dingen die je beter niet doet’.

Omheiningen. Vaak hebben ze een nut. Dat zal ook onderstaande dame nu wel begrijpen. Al meteen zien we hoe ze over de omheining van een fontein kruipt, vermoedelijk omdat ze even wil afkoelen. Slecht plan, zo blijkt achteraf. Nu ja, afkoelen zal ze sowieso wel gedaan hebben. Dat zie je in het eerste van onderstaande video’s.

Failcompilatie

Uiteraard vinden we het ook nu weer niet netjes om maar één pechvogel in de kijker te zetten. Daarom voegen we nog een meer dan uitgebreide failcompilatie toe. Zo zit je ook nu weer voor geruime tijd meer dan goed, hier bij Zita! Veel kijkplezier…