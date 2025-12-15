Foto van Ruben Van Gucht in hotel zorgt voor ophef: “Weer een andere vrouw?!”

Een foto van een dame in de hotelkamer van Ruben Van Gucht doet opnieuw wenkbrauwen fronsen. “Ik begrijp niet waarom iedereen zijn gedrag blijft bejubelen”, klinkt het in de reacties.

Zondag verschenen er op de Instagrampagina van Charlotte Van Looy enkele innige kiekjes met Ruben Van Gucht. Zij hebben een publiek bekende, open relatie binnen zijn polyamoreuze levensstijl, naast zijn huwelijk met de Kroatische Blanka Vlašić. Maar op dezelfde dag postte het 39-jarige Sporza-gezicht enkele kiekjes van zijn verblijf in een hotel in Kortrijk. “Take a walk on the wild side”, schrijft hij erbij. Op de laatste foto zien we een dame op het bed zitten. Het gaat om Valentine Besard, een 20-jarig model uit West-Vlaanderen met wie hij eerder ook al een restaurantbezoekje bracht.

Gedrag niet bejubelen

De foto in de hotelkamer zorgt voor verwarring bij heel wat volgers. “Elke verovering moet op Instagram…”, “Ik begrijp oprecht niet waarom iedereen zijn gedrag blijft bejubelen, alsof hij de grootste held is. Tuurlijk, iedereen is vrij om te staan en gaan waar hij wil, maar hij heeft er wel ooit bewust voor gekozen om te trouwen en een kind te krijgen. Een kind (en vrouw) dat hij het afgelopen jaar niet of nauwelijks heeft gezien?”, “Akelig wordt het”, en “Weer een andere vrouw?!”, lezen we onder meer in de reacties.

Leven en laten leven

Anderen vinden dan weer dat hij vooral zijn ding moet doen. “Ruben weet zich enorm goed te verkopen. Gelijk heb je. Leef je leven!”, “Geniet ervan samen”, en “Gewoon jezelf zijn”, klinkt het ook.

Foto: Instagram