Kerstsokjes voor de kat? Dat was duidelijk geen goed idee (video)

Maar ze heeft wél warme pootjes…

Kerstmis komt eraan: dat betekent cadeautjes voor iedereen, inclusief de huisdieren. Onderstaande viervoeter krijgt twee schattige kerstsokjes, maar is dat – gelukkig – niet gewend, en dat is er duidelijk aan te zien.

Haarbal

Zijn familie kan er wel om lachen, maar we mogen hopen dat de schattigaard snel uit zijn lijden werd verlost. In de comments beelden kijkers zich in wat de kat zou denken. “Kat: ‘Lach maar! Vannacht kots ik een haarbal op het bed, miauw’”, lacht iemand.

Foto: YouTube